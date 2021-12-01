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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Encroachment on a drain causes waterlogging; 500 bighas of paddy crop flattened.

Sultanpur News: नाले पर अतिक्रमण से भरा पानी, 500 बीघे धान की फसल गिरी

Fri, 16 Oct 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:31 AM IST
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Encroachment on a drain causes waterlogging; 500 bighas of paddy crop flattened.
कूरेभार। पटना सैदखानपुर गांव में जलनिकासी बाधित होने से करीब 500 बीघे खेतों में पानी चले जाने से धान की फसल गिर गई है। फसल गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों के मुताबिक, खेतों और गांव के पानी की निकासी के लिए सड़क किनारे नाला बनाया गया है। आरोप है कि नाले पर अतिक्रमण करके बंद कर दिया गया है। जिससे बारिश और खेतों का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। जलनिकासी ठप होने से आसपास के खेतों में कुछ पानी रुका है।
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किसान मान सिंह, दिनेश यादव, रामकुशल, शैलेंद्र कुमार सिंह, रामकुमार, महेंद्र कुमार सिंह, अरुण वर्मा और सुखराम विश्वकर्मा ने बताया कि खेतों में धान की फसल खराब हो सकती है। किसानों ने प्रशासन से नाले की सफाई कराने, अतिक्रमण हटवाने और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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