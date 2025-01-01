दशहरा : बुराई राख, उपजा सत्य का प्रकाश

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शहर में मुख्य आयोजन लखनऊनाका ओवरब्रिज पर हुआ। अयोध्या से आए रामलीला कलाकारों ने राम-रावण युद्ध का मंचन किया। भगवान राम का बाण रावण की नाभि में लगते ही उसका पुतला धू-धू कर जलने लगा। पुतले से आतिशबाजी और मेहताब के अंगारे फूटने लगे। हजारों दर्शकों ने इस दृश्य का आनंद लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए आयोजन में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, एसपी विनीत जायसवाल, पालिकाध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया समेत केंद्रीय पूजा समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।कादीपुर में निकली राम-रावण की झांकीकादीपुर/दोस्तपुर। कादीपुर में केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति की भरत मिलाप समिति ने राम-रावण की झांकी निकाली। नगर भ्रमण के बाद झांकी गुड़िया तालाब पहुंची, जहां राम-रावण युद्ध का मंचन हुआ। भगवान राम ने रावण को पराजित किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष आनंद जायसवाल, समिति अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, एसडीएम विनीत कुमार और सीओ विनय गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दोस्तपुर के रामलीला मैदान में 25 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। विधायक राजेश गौतम ने असत्य पर सत्य की विजय के संदेश को दोहराते हुए देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से सावधान रहने का आह्वान किया। कुड़वार, इसौली समेत अन्य स्थानों पर भी रावण दहन हुआ।