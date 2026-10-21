Sultanpur News: पांडेबाबा मेले में उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा धाम

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मंगलवार को पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने मेले में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, ब्लॉक प्रशासक चंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ओपी चौधरी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा, पूर्व मंत्री ओपी त्रिपाठी समेत कई जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया।लाठी-गट्टे की खरीदारी, सहायता शिविर भी लगेमेले में लाठियों और गट्टे की दुकानों पर भी भीड़ रही। जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, अंबेडकरनगर और अमेठी समेत कई जिलों से लोग लाठियां खरीदने पहुंचे। राजनीतिक दलों और समाजसेवियों ने सहायता शिविर लगाकर श्रद्धालुओं को पानी व मिष्ठान वितरित किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बैठने और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की।दो घंटे बाद परिवार से मिला बिछड़ा बच्चामंगलवार दोपहर भीड़ में पांच वर्षीय बच्चा परिवार से बिछड़ गया। महिला सिपाही शैल राजभर ने व्हाट्सएप और माइक से सूचना प्रसारित कराई। करीब दो घंटे बाद बच्चा अपने माता-पिता जयप्रकाश निषाद और अनीता निषाद से मिल गया। वहीं, अरविंद पांडेय का तीन हजार रुपये वाला पर्स चोरी हो गया। थानाध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार सिंह के अनुसार, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, लेकिन चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ।राजमार्ग पर लगी वाहनों की कतारभीड़ के कारण लखनऊ-बलिया राजमार्ग पर जाम लगा रहा। मोतिगरपुर कस्बे और शेषपुर के पास बैरियर पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। यातायात सुचारु कराने में पुलिसकर्मियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।