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शहर के चौक, गुड़मंडी, रेलवे स्टेशन मोड़, कुड़वारनाका और शाहगंज चौराहे पर स्थित दुकानों में गजक और रेवड़ी की कई किस्में सजाई गई हैं। इनमें तिल की सादी गजक, गुड़ वाली गजक, खस्ता गजक और गजक रोल के साथ मूंगफली की पट्टी तथा ड्राईफ्रूट वाली गजक शामिल हैं। रेवड़ी में भी तिल, गुड़ और सादे स्वाद के विकल्प मौजूद हैं।कीमतों में विविधता के चलते हर बजट के ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। सामान्य गजक जहां कम कीमत में उपलब्ध है, वहीं मेवे और मावे से तैयार गजक की कीमत 800 रुपये किलो तक पहुंच रही है। कई परिवार अलग-अलग स्वाद की गजक और रेवड़ी एक साथ खरीद रहे हैं। बाजार में आगरा, चंदौसी और बरेली से आने वाले उत्पादों की भी अच्छी मांग है।ठंड बढ़ने के साथ कारोबार में और तेजी की उम्मीदगजक और गुड़ पट्टी के विक्रेता राजकुमार के मुताबिक, सर्दी शुरू होते ही बिक्री में इजाफा हुआ है। तिल और गुड़ से तैयार कुरकुरी गजक की स्थानीय बाजार में अलग पहचान है। वहीं, चौक के थोक विक्रेता महेश ने बताया कि मेवे और मावे वाली गजक भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही है। तापमान में गिरावट के साथ बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है। दुकानदारों के लिए सर्दियों का मौसम इन उत्पादों के कारोबार का प्रमुख समय होता है।