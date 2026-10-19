फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Contract workers' strike ends; services restored

Sultanpur News: संविदा कर्मियों की हड़ताल खत्म, सेवाएं बहाल

Mon, 19 Oct 2026 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 11:43 PM IST
विज्ञापन
Contract workers' strike ends; services restored
मेडिकल कॉलेज के आयुष विंग में मरीज देखते चिकित्सक। -संवाद
सुल्तानपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों के काम पर लौटने से सोमवार को जिले में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटने लगीं। मेडिकल कॉलेज की आयुष विंग में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक ओपीडी शुरू हो गई। पहले दिन तीनों विभागों में 400 से अधिक मरीजों ने इलाज कराया।
विज्ञापन


मांगों को लेकर 874 संविदा कर्मियों के हड़ताल पर रहने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित थीं। आयुष विंग की ओपीडी बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही थी। कई मरीज निजी क्लीनिकों में इलाज कराने को मजबूर थे। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले भी फार्मासिस्टों के सहारे संचालित हो रहे थे।
विज्ञापन


सोमवार को चिकित्सकों के ड्यूटी पर लौटने के बाद तीनों पैथियों में उपचार शुरू हुआ। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. एसके श्रीवास्तव, यूनानी चिकित्सक डॉ. तारिक और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. राघवेंद्र सोनकर ने मरीजों को देखा।
विज्ञापन
विज्ञापन


एनएचएम संविदा कर्मचारी संगठन के जिलाध्यक्ष आकर्ष शुक्ला ने बताया कि शासन स्तर से मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने बताया कि सभी संविदा चिकित्सक और कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। मेडिकल कॉलेज समेत सभी सीएचसी और पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed