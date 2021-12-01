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Sultanpur News: सीओ-एसओ व सीएचसी प्रभारी कोर्ट में पेश

Sat, 17 Oct 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:04 AM IST
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CO, SO, and CHC in-charge appear in court
सुल्तानपुर। एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव की अदालत में शुक्रवार को भैंस चोरी के आरोपी की रिमांड के मामले में बल्दीराय थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह, विवेचक संजय सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉ. राजेश कुमार व सीओ पेश हुए। एसीजेएम भव्या श्रीवास्तव ने विलंब से रिमांड पेश करने पर कड़ी फटकार लगाते हुए सभी से स्पष्टीकरण मांगा। विवेचक, एसओ एवं सीएचसी प्रभारी ने अपनी सफाई पेश करते हुए स्पष्टीकरण दिया और भविष्य में गलती न होने का विश्वास दिलाया।
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सीओ बल्दीराय ने भी भविष्य में गलती नहीं होने देने का विश्वास दिलाया व जल्द ही लिखित स्पष्टीकरण पेश करने का भरोसा दिया। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले के आरोपी करीम उल्ला की 22 अक्तूबर तक रिमांड स्वीकार की है। बल्दीराय थाने के कटरा इसौली के रहने वाले वादी राम शरन ने अमेठी के मुसाफिरखाना थाने के पूरेताज मजरे मोहिउद्दीनपुर के आरोपी करीम उल्ला के खिलाफ भैंस चोरी के आरोप में बृहस्पतिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई।
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बृहस्पतिवार को आरोपी करीम उल्ला को गिरफ्तार कर बल्दीराय पुलिस ने कोर्ट में विलंब से रिमांड पेश किया। अदालत ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
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