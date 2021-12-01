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मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीड़ित अपेक्षा यादव ने थाने में मारपीट की घटना कैमरे में कैद होने का दावा किया। सीजेएम नवनीत सिंह ने फुटेज पेश करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 28 नवंबर को तय की गई है। अपेक्षा यादव ने आरोप लगाया कि उनके भाई निशांत यादव को गलत तरीके से आरोपी बनाया गया। तत्कालीन एसओ अनिरुद्ध सिंह और सिपाहियों ने अपेक्षा, उनके बच्चे, सास हीरावती और जेठ अनिल यादव को थाने में मारा-पीटा। मोबाइल और कान के जेवर भी छीन लिए गए। उच्चाधिकारियों से कार्रवाई न होने पर अपेक्षा ने कोर्ट की शरण ली। क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर अपनी रिपोर्ट भी पेश कर चुके हैं।

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सुल्तानपुर। सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन मोतिगरपुर थाना प्रभारी अनिरुद्ध सिंह और दो महिला सिपाहियों के खिलाफ आरोपों पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने थाने का सीसीटीवी फुटेज तलब किया।