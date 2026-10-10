Sultanpur News: दो घरों से नकदी व जेवरात की चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
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भदैंया। शिवगढ़ के मीरानपुर गांव में शुक्रवार रात चोरों ने दो घरों को निशाना बना लिया। स्थानीय निवासी अयोध्या प्रसाद वर्मा के दो मकान हैं। उनका एक कच्चा और दूसरा पक्का मकान है। दोनों घर बगल-बगल हैं।
अयोध्या के मुताबिक उनके कच्चे मकान में जेवरात रखे थे। शुक्रवार रात दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने जेवरात चोरी कर लिए। शनिवार सुबह घरवालों को चोरी के बारे में पता चला। गांव के रामलखन यादव का आरोप है कि शुक्रवार रात चोरों ने उनके घर से एक पायल और 10 हजार रुपये नकद चोरी कर लिया। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
पोल्ट्री फाॅर्म से इन्वर्टर- बैटरी चोरी
भदैंया। शिवगढ़ के दिलावलपुर निवासी मो. अकलम का गांव के बाहर एक पोल्ट्री फाॅर्म है। उनका आरोप है कि शुक्रवार चोरों ने पोल्ट्री फार्म की खिड़की की जाली काटकर बैटरी व इन्वर्टर चोरी कर लिया। शनिवार सुबह उन्हें चोरी के बारे में पता चला। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)
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अयोध्या के मुताबिक उनके कच्चे मकान में जेवरात रखे थे। शुक्रवार रात दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने जेवरात चोरी कर लिए। शनिवार सुबह घरवालों को चोरी के बारे में पता चला। गांव के रामलखन यादव का आरोप है कि शुक्रवार रात चोरों ने उनके घर से एक पायल और 10 हजार रुपये नकद चोरी कर लिया। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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पोल्ट्री फाॅर्म से इन्वर्टर- बैटरी चोरी
भदैंया। शिवगढ़ के दिलावलपुर निवासी मो. अकलम का गांव के बाहर एक पोल्ट्री फाॅर्म है। उनका आरोप है कि शुक्रवार चोरों ने पोल्ट्री फार्म की खिड़की की जाली काटकर बैटरी व इन्वर्टर चोरी कर लिया। शनिवार सुबह उन्हें चोरी के बारे में पता चला। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)
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