Sultanpur News: दो घरों से नकदी व जेवरात की चोरी

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अयोध्या के मुताबिक उनके कच्चे मकान में जेवरात रखे थे। शुक्रवार रात दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने जेवरात चोरी कर लिए। शनिवार सुबह घरवालों को चोरी के बारे में पता चला। गांव के रामलखन यादव का आरोप है कि शुक्रवार रात चोरों ने उनके घर से एक पायल और 10 हजार रुपये नकद चोरी कर लिया। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवादपोल्ट्री फाॅर्म से इन्वर्टर- बैटरी चोरीभदैंया। शिवगढ़ के दिलावलपुर निवासी मो. अकलम का गांव के बाहर एक पोल्ट्री फाॅर्म है। उनका आरोप है कि शुक्रवार चोरों ने पोल्ट्री फार्म की खिड़की की जाली काटकर बैटरी व इन्वर्टर चोरी कर लिया। शनिवार सुबह उन्हें चोरी के बारे में पता चला। शिवगढ़ थाने के प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि जांच की जा रही है। (संवाद)