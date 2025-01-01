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Sultanpur News: दुर्गा पंडाल में टेका माथा, दर्शन-पूजन कर मांगा आशीर्वाद

Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 22 Oct 2026 12:00 AM IST
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Bowed head at the Durga pandal; offered prayers and sought blessings
दुर्गा पूजा पंडाल में पूजन अर्चन करते श्रद्धालु
सुल्तानपुर। पयागीपुर स्थित मां विंध्यवासिनी माता पूजा समिति के दुर्गापूजा समारोह में सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडेय शामिल हुए। उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन-पूजन कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। समिति पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। संतोष पांडेय ने अध्यक्ष विमलेश पाठक, महामंत्री शैलेंद्र पाठक, कोषाध्यक्ष प्रदीप पाठक, रवि पाठक, रघुवीर पाठक और मीडिया प्रभारी अर्जुन पाठक सहित पूरी समिति को सफल आयोजन की बधाई दी। समारोह के लिए आकर्षक पंडाल सजाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दर्शन किए। संवाद
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