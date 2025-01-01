Sultanpur News: बम निरोधक दस्ते ने की दुर्गा पूजा पंडालों की जांच

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सुल्तानपुर। दुर्गा पूजा मेला व प्रतिमा विसर्जन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के चौक इलाके में पुलिस, बम निरोधक दस्ते व एंटी-सबोटाज चेक टीम ने चेकिंग की। इस दौरान दुर्गा पूजा पंडालों व प्रतिमा विसर्जन से संबंधित प्रमुख स्थलों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीओ नगर ने बताया कि चेकिंग अभियान निरंतर चल रहा है। (संवाद)