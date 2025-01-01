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Sultanpur News: बम निरोधक दस्ते ने की दुर्गा पूजा पंडालों की जांच

Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 25 Oct 2026 12:04 AM IST
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Bomb disposal squad inspected Durga Puja pandals
शहर के सब्जी मंडी क्षेत्र में चेकिंग करता बम निरोधक दस्ता। स्रोत-पुलिस
सुल्तानपुर। दुर्गा पूजा मेला व प्रतिमा विसर्जन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शनिवार को क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में शहर के चौक इलाके में पुलिस, बम निरोधक दस्ते व एंटी-सबोटाज चेक टीम ने चेकिंग की। इस दौरान दुर्गा पूजा पंडालों व प्रतिमा विसर्जन से संबंधित प्रमुख स्थलों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं की गहनता से जांच की गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सीओ नगर ने बताया कि चेकिंग अभियान निरंतर चल रहा है। (संवाद)
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