Sultanpur News: गुंगवाछ हत्याकांड में विवेचक को दोबारा तलब करने की अर्जी

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सुल्तानपुर। गुंगवाछ हत्याकांड में शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय स्वतंत्र प्रकाश की अदालत में विवेचक उमाकांत शुक्ल को जिरह के लिए दोबारा तलब करने के लिए आरोपी नितिन तिवारी की तरफ से अर्जी दी गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है। अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के गुंगवांछ गांव में 15 मार्च 2022 को संकटा प्रसाद यादव, उनके पुत्र हनुमान, पूर्व प्रधान अमरेश यादव व उनकी पत्नी नइका देवी की हत्या कर दी गई थी। यह मामला एफटीसी द्वितीय की अदालत में चल रहा है। (संवाद)