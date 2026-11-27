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यह मामला चांदा थाना क्षेत्र के एक निजी क्लीनिक से जुड़ा है। दो अक्तूबर को प्रसूता अंजली को यहां भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई थी। प्रसूता का यूटरस निकालने का भी आरोप लगा था। सीएचसी अधीक्षक आरसी यादव की तहरीर पर अस्पताल संचालक दिनेश यादव, उनकी पत्नी रंजना और वीके शुक्ल सहित अन्य पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। पुलिस ने दिनेश यादव, रंजना और वीके शुक्ल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बृहस्पतिवार को आरोपियों की जमानत पर बहस हुई थी। शुक्रवार को अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।

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सुल्तानपुर। नवजात की गैरइरादतन हत्या और प्रसूता का यूटरस निकालने के आरोप में जेल भेजे गए बृजेश कुमार शुक्ल और दिनेश यादव को जमानत मिल गई है। अदालत ने शुक्रवार को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट न आने के कारण यह फैसला सुनाया।