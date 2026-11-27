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आरोप है कि पति, ससुर सैय्यद शराफत अली और ननद कैकशा व तफसुन कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे। पीड़िता का आरोप है कि 25 अक्तूबर की सुबह आठ बजे उनके पति ने दहेज नहीं मिलने पर दूसरी शादी करने की बात कही। इसके बाद तीन बार तलाक बोलकर उन्हें पीटा और घर से निकाल दिया। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की पुष्टि की है। (संवाद)

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सुल्तानपुर। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तीन तलाक देकर विवाहिता को घर से निकालने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बुधवार को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोतवाली नगर के दरियापुर निवासी महजीदा जहां के मुताबिक उनकी शादी दो नवंबर 2021 को दरियापुर निवासी सैय्यद फैज अहमद के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी।