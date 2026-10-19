Sultanpur News: कटका-मायंग मार्ग से कोहड़ा तक जल्द बनेगी पक्की सड़क

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साढ़े तीन मीटर चौड़ी सड़क के पक्का होने से ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। अभी इंटरलॉकिंग मार्ग पर जगह-जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी होती है। बारिश में स्थिति और खराब हो जाती है। मार्ग पर घरेलू गैस एजेंसी का गोदाम भी है, जहां सिलिंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं का आना-जाना रहता है। सड़क बनने से ग्रामीणों के साथ गैस लेने आने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी।लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के प्रभारी अधिशासी अभियंता रवींद्र सिंह आर्या ने बताया कि संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए शासन से स्वीकृति मिल गई है। पहली किस्त की धनराशि भी आवंटित हो चुकी है। जल्द निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।पक्की सड़क से आसान होगा आवागमन- आठ गांवों को लाभ : कोहड़ा समेत आसपास के गांवों के लोगों को मिलेगी सुविधा।- जलभराव से राहत : बारिश में सड़क पर पानी भरने की समस्या होगी कम।- गैस उपभोक्ताओं को सहूलियत : गोदाम तक पहुंचना होगा आसान।- निर्माण पर खर्च : 1.20 करोड़ रुपये मंजूर, पहली किस्त के 43.73 लाख जारी।