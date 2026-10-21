फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   585 athletes from 27 schools showcased their prowess on the track

Sultanpur News: 27 विद्यालयों के 585 खिलाड़ियों ने ट्रैक पर दिखाया दम

Wed, 21 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
585 athletes from 27 schools showcased their prowess on the track
.युवा क्रीड़ा प्रतियोगिता में दौड़ लगाती प्रतिभागी। स्रोत- ​शिक्षा विभाग
अखंडनगर। श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान में मंगलवार को तीन दिवसीय 76वीं जनपदीय युवा क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिसमें जिले के 27 विद्यालयों के 585 खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखा रहे हैं।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के पहले दिन एथलेटिक्स स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। डिस्कस थ्रो के विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले हुए। सीनियर बालक वर्ग में श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर के अमन यादव ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि सीनियर बालिका वर्ग में बीपी इंटर कॉलेज कुड़वार की विनीता यादव विजेता बनीं। जूनियर बालक वर्ग में मेजबान श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के अर्पित सिंह ने बाजी मारी। बालिका वर्ग में हनुमत इंटर कॉलेज की साक्षी ने स्वर्ण पदक जीता। सब-जूनियर बालक वर्ग में आदर्श राजभर और बालिका वर्ग में प्रियांचल ने प्रथम स्थान हासिल कर मेजबान विद्यालय का मान बढ़ाया।
विज्ञापन


फर्राटा दौड़ में सौम्या ने जीते दो स्वर्ण

सुल्तानपुर। प्रतियोगिता की फर्राटा दौड़ में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सुल्तानपुर की सौम्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने 200 मीटर के साथ 100 मीटर दौड़ के सीनियर बालिका वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। 200 मीटर दौड़ के जूनियर बालिका वर्ग में श्री हनुमत इंटर कॉलेज धम्मौर की प्रिंसी विजेता बनीं। सब-जूनियर वर्ग में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान की अनन्या यादव ने बाजी मारी। वहीं, 100 मीटर दौड़ के जूनियर बालिका वर्ग में श्री चंद्र इंटर कॉलेज गोशाईगंज की अंशिका यादव ने पहला स्थान हासिल किया। सब-जूनियर वर्ग में महेंद्र कुमारी इंटर कॉलेज दियरा की सृष्टि पाल ने सबसे तेज दौड़ लगाकर स्वर्ण पदक जीता। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed