Sultanpur News: पुरानी मशीन के नाम पर 3.68 लाख ठगे

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करौंदिया निवासी सुरेश कुमार अपने पार्टनर गंगा प्रसाद वर्मा के साथ कोतवाली के पीछे प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। सुरेश के मुताबिक, दिल्ली के ओखला फेज-1 निवासी चंदन कुमार से वह मशीनों की रिपेयरिंग कराते थे। 18 दिसंबर 2024 को पुरानी फ्लैक्स मशीन खरीदने और रिपेयरिंग के लिए 3.68 लाख रुपये देने पर सहमति बनी थी।आरोप है कि चंदन के कहने पर उन्होंने और उनके पार्टनर ने रकम उसकी पत्नी और कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दी, लेकिन मशीन नहीं मिली। बिल और वाहन नंबर मांगने पर टालमटोल की गई।सुरेश का आरोप है कि दोनों प्रिंटिंग हेड खराब होने के कारण उन्हें पांच लाख रुपये खर्च कर नए हेड खरीदने पड़े। रिपेयरिंग के लिए 25 हजार रुपये ऑनलाइन और 25 हजार रुपये नकद भी दिए थे। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने इन्कार कर दिया और फोन उठाना बंद कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।