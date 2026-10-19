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Sultanpur News: पुरानी मशीन के नाम पर 3.68 लाख ठगे

Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Mon, 19 Oct 2026 11:51 PM IST
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3.68 lakh swindled under the pretext of an old machine
सुल्तानपुर। पुरानी फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन देने और रिपेयरिंग के नाम पर कारोबारी से 3.68 लाख रुपये लेने के बावजूद मशीन नहीं दी गई। आरोप है कि रिपेयरिंग के लिए दिए गए दो प्रिंटिंग हेड भी खराब कर दिए गए। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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करौंदिया निवासी सुरेश कुमार अपने पार्टनर गंगा प्रसाद वर्मा के साथ कोतवाली के पीछे प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं। सुरेश के मुताबिक, दिल्ली के ओखला फेज-1 निवासी चंदन कुमार से वह मशीनों की रिपेयरिंग कराते थे। 18 दिसंबर 2024 को पुरानी फ्लैक्स मशीन खरीदने और रिपेयरिंग के लिए 3.68 लाख रुपये देने पर सहमति बनी थी।
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आरोप है कि चंदन के कहने पर उन्होंने और उनके पार्टनर ने रकम उसकी पत्नी और कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दी, लेकिन मशीन नहीं मिली। बिल और वाहन नंबर मांगने पर टालमटोल की गई।
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सुरेश का आरोप है कि दोनों प्रिंटिंग हेड खराब होने के कारण उन्हें पांच लाख रुपये खर्च कर नए हेड खरीदने पड़े। रिपेयरिंग के लिए 25 हजार रुपये ऑनलाइन और 25 हजार रुपये नकद भी दिए थे। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने इन्कार कर दिया और फोन उठाना बंद कर दिया। प्रभारी निरीक्षक सुरेश नारायण मिश्र ने बताया कि रविवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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