Sonebhadra News: पारंपरिक परिधानों में महिलाओं-बच्चों ने किया डांडिया में धमाल

विज्ञापन

विंढमगंज। नवरात्र की सप्तमी तिथि पर शनिवार रात विंढमगंज में डांडिया एवं गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों और मंदिरों में विधि-विधान से पूजा-अर्चना भी हुई। बनारस से आमंत्रित प्रस्तोता आरती सिंह की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। पारंपरिक परिधानों में सजे बच्चों, महिलाओं और युवतियों ने देर रात तक डांडिया की धुन पर उत्साहपूर्वक नृत्य किया। शाम से ही मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी थी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना संपन्न हुई। पूजन के पश्चात मंदिर परिसर से सटे विशाल स्थल पर डांडिया महोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आरती सिंह के संबोधन से हुआ। विंढमगंज स्थित श्रीराम जानकी मंदिर समिति के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने आयोजन में सहयोग किया। मां काली मंदिर समिति के अध्यक्ष रविशंकर जायसवाल, शिव मंदिर सलैयाडीह समिति के अध्यक्ष अरविंद जायसवाल और शिव समर्पण समिति धरतीडोलवा के अध्यक्ष मुन्ना पासवान भी इसमें शामिल रहे। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति मुडिसेमर के अध्यक्ष उपेंद्र पासवान के नेतृत्व में भी धार्मिक आयोजन हुए। इन सभी समितियों ने मिलकर उत्सव को सफल बनाया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।