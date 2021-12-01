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सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में आईटीआई का बोर्ड लगाकर बिना मान्यता पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामला फंसता देख छात्र-छात्राओं का मणिपुर के एक संस्थान में दाखिला करा दिया गया। कोर्स पूरा होने के बाद भी प्रमाणपत्र नहीं मिलने और मान्यता की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर पीड़ित छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार को डीएम चर्चित गौड़ से शिकायत की। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर आशीष त्रिपाठी और एसीएमओ डॉ. जीएस यादव ने संबंधित संस्थान पहुंचकर जांच की। छात्र-छात्राओं से जानकारी लेने के साथ ही संचालक से भी पूछताछ की। कुछ विद्यार्थियों को उनके प्रमाणपत्र भी दिलाए गए। शनिवार को पीड़ित छात्र-छात्राओं ने तहसील दिवस में पहुंचकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए संचालक से आरोपों के संबंध में जवाब मांगा गया है। साथ ही प्रत्येक छात्र से जुड़ा ब्योरा भी तलब किया गया है। बताते हैं कि धर्मशाला चौक के पास घोरावल रोड पर एक आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि संस्थान के लोगों ने अभिभावकों को पैरामेडिकल कक्षाओं के संचालन का भरोसा देकर छात्र-छात्राओं के दाखिले लिए। पहले संस्थान की ओर से चिकित्सा परिषद से मान्यता हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद कई छात्र-छात्राओं का मणिपुर के एक संस्थान में दाखिला करा दिया गया। कोर्स पूरा होने के बाद भी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र नहीं मिले। साथ ही संबंधित संस्थान की मान्यता को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इससे परेशान छात्र-छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और एसीएमओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इसमें संस्थान के पास पैरामेडिकल कोर्स की मान्यता नहीं होने की शिकायत सामने आई। यह भी पता चला कि मणिपुर के संस्थान में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी प्रमाणपत्र नहीं मिले थे। एसडीएम ने अलमारी खुलवाकर कुछ विद्यार्थियों को उनके प्रमाणपत्र दिलवाए। साथ ही संस्थान में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उनके कोर्स के प्रमाणपत्रों की स्थिति का ब्योरा मांगा। संचालक से बिना मान्यता दाखिला लेने के संबंध में जवाब भी तलब किया गया। शनिवार को तहसील दिवस में पहुंचे छात्र-छात्राओं को जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया।