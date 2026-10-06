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Sonebhadra News: ट्रैक्टर पलटने से किशोर समेत दो घायल, एक की रीढ़ की हड्डी टूटी

Tue, 06 Oct 2026 12:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:53 AM IST
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Two injured, including a teenager, after tractor overturns; one suffers broken spine.
बीजपुर थाना क्षेत्र के महुली ग्राम पंचायत में अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर। अस्पताल में चालक क
बीजपुर। थाना क्षेत्र के महुली गांव में सोमवार दोपहर खेत की जोताई कर लौट रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर सवार दो लोग घायल हो गए। इनमें रोहित गोंड (17) की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। बताया गया कि खेत से लौटते समय ट्रैक्टर की स्टेयरिंग जाम हो गई, जिससे चालक सरवर प्रजापति (21) वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। ट्रैक्टर में चालक के अलावा दो किशोर सवार थे। हादसे के बाद एक किशोर मौके से चला गया। सूचना पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण दोनों घायलों को एनटीपीसी धनवंतरी चिकित्सालय ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें रेफर कर दिया।परिजन दोनों को बैढ़न, सिंगरौली स्थित अस्पताल ले गए, जहां सरवर को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। रोहित का उपचार जारी है। बीजपुर थाना प्रभारी अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पीआरवी मौके पर गई थी। ट्रैक्टर को बाहर निकलवा दिया गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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