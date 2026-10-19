Sonebhadra News: राजस्थानी गरबा सीजन-2 की तैयारियां तेज, 27 को होगा आयोजन

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सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज में राजस्थानी गरबा सीजन-2 के आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह कार्यक्रम 27 अक्तूबर को होगा, जिसमें दिल्ली की एंकर आकृति और डीजे विशेष आकर्षण होंगे। आयोजन श्री राणी सती दादी भक्त महिला मंडल और मारवाड़ी युवा मंच सोन महिला शाखा के बैनर तले किया जाएगा। रविवार को हुई बैठक में संस्थापक अनीता थरड ने बताया कि इस बार कार्यक्रम को भव्य और व्यवस्थित बनाने की तैयारी है। इसके लिए महिला कमेटी को आयोजन एवं वित्तीय सहयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि गरबा आयोजन का उद्देश्य महिलाओं, बहनों और बेटियों को सुरक्षित एवं सहज माहौल उपलब्ध कराना है। मारवाड़ी युवा मंच सोन महिला शाखा की अध्यक्ष सुनीता सावरियां ने बताया कि कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाने की तैयारी है। नौ सदस्यीय मारवाड़ी महिला कमेटी आयोजन और वित्तीय सहयोग की जिम्मेदारी संभालेगी।