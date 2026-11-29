विज्ञापन

सोनभद्र। पन्नूगंज में प्रस्तावित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का निर्माण दो साल बाद भी जमीन के अभाव में शुरू नहीं हो सका है। इसके लिए पांच एकड़ जमीन की जरूरत है, लेकिन अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। पारेषण विभाग की ओर से जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जमीन मांगी गई है। अधिशासी अभियंता के मुताबिक, इस संबंध में जिलाधिकारी से मुलाकात भी की जा चुकी है। चतरा ब्लॉक के रामगढ़-पन्नूगंज क्षेत्र में प्रस्तावित इस उपकेंद्र के बनने से सोनभद्र के चतरा और नगवां ब्लॉक के साथ चंदौली जिले के नौगढ़ क्षेत्र की बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। वर्तमान में इन क्षेत्रों में छपका स्थित उपकेंद्र से पन्नूगंज होते हुए बिजली की आपूर्ति की जाती है। गर्मी में मांग बढ़ने पर इस व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित उपकेंद्र से चतरा ब्लॉक के पन्नूगंज और रामपुर तथा नगवां ब्लॉक के दुबेपुर उपकेंद्र को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा चंदौली जिले के नौगढ़ क्षेत्र में भी यहीं से बिजली आपूर्ति की योजना है। इससे संबंधित क्षेत्रों में आपूर्ति का दबाव कम होने और व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने के बाद यह जिले का छठवां 132 केवी क्षमता का उपकेंद्र होगा। हालांकि, जमीन उपलब्ध नहीं होने से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खंड इंद्रभान सिंह ने कहा कि पन्नूगंज क्षेत्र में 132 केवी उपकेंद्र का निर्माण दो साल से प्रस्तावित है। इसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में पूर्व में जिलाधिकारी से मुलाकात भी की गई थी। जमीन उपलब्ध होने के बाद उपकेंद्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।