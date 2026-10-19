Sonebhadra News: रामलीला मंच पर फूहड़ नृत्य के आरोप में आयोजन समिति पर प्राथमिकी

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बीजपुर। थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अंजानी के बकरिहवा में रामलीला मंचन के दौरान अश्लील गाने पर नृत्य कराने के आरोप में पुलिस ने आयोजन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक अविनाश सिंह की तहरीर पर बीजपुर थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रकरण की जांच बभनी थाना प्रभारी अरविंद सरोज को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर फूहड़ नृत्य का एक वीडियो प्रसारित हो रहा था। दावा किया जा रहा था कि वीडियो बकरिहवा का है और रामलीला मंच पर अश्लील गाने पर नृत्य कराया गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। बीजपुर थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बकरिहवा रामलीला आयोजन समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।