Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:49 AM IST
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पूजन : रॉबर्ट्सगंज शीतला माता मंदिर सहित देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र पर पूजन अर्चन का आयोजन। सुबह 8 बजे
जन आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज नगरीय पीएचसी सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे
संगोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर संगोष्ठी। सुबह 11 बजे
जयंती : रॉबर्ट्सगंज राजस्थान भवन में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती पर पूजन। शाम 4:30 बजे
रामलीला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में नगर दर्शन व फुलवारी की लीला का मंचन। रात 8 बजे
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जन आरोग्य मेला : रॉबर्ट्सगंज नगरीय पीएचसी सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे
संगोष्ठी : रॉबर्ट्सगंज समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर संगोष्ठी। सुबह 11 बजे
जयंती : रॉबर्ट्सगंज राजस्थान भवन में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती पर पूजन। शाम 4:30 बजे
रामलीला : रॉबर्ट्सगंज के रामलीला मैदान में नगर दर्शन व फुलवारी की लीला का मंचन। रात 8 बजे