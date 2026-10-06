Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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जागरूकता : मिशन शक्ति के तहत रॉबर्ट्सगंज के धर्मशाला चौक पर पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम। सुबह 11 बजे।

प्रतियोगिता : एनसीएल की झिंगुरदा परियोजना में अंतर क्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। दोपहर 12 बजे

सुंदरकांड : रॉबर्ट्सगंज के उत्तर मोहाल स्थित संकट हरण श्री सिद्ध हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ। शाम 5 बजे

रामलीला : कोन में चल रही रामलीला में तीसरे दिन श्रीरामजन्म की लीला का मंचन। शाम 7 बजे।

विरोध : एनएचएम संविदा कर्मचारियों का मांगों के समर्थन में रॉबर्ट्सगंज में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। सुबह 10 बजे