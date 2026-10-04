Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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विरोध : एनआरएचएम संविदा कर्मचारियों का काली पट्टी बांधकर सरकारी कार्यालयों में विरोध। सुबह 10 बजे

खेलकूद : पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दुद्धी में पूर्वांचल की दो दिवसीय क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन। सुबह 11 बजे

स्वागत : गुजरात वडनगर से आ रही सेवा संकल्प अभियान मोटरसाइकिल यात्रा का कोन बाजार में स्वागत। दोपहर 12 बजे

अभियान : मिशन शक्ति के तहत रॉबर्ट्सगंज नगर में जागरूकता अभियान। दोपहर 12 बजे

संभव दिवस : जिले के नगरीय निकाय एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय में संभव दिवस पर जन सुनवाई। सुबह 10 बजे