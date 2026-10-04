Sonebhadra News: सिटी न्यूज, आज के कार्यक्रम

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जन आरोग्य मेला : जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला। सुबह 10 बजे



शिविर : पति-पत्नी के बीच विवादों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज महिला थाना परिसर में परिवार परामर्श शिविर। सुबह 11 बजे।

अभियान : स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत नगर पालिका रॉबर्ट्सगंज के विभिन्न वार्डों में विशेष अभियान। सुबह 11 बजे।

नाट्य मंचन : सेवा संकल्प अभियान के तहत दुद्धी में पीएम मोदी के 25 वर्ष की सेवा पर नाट्य मंचन। दोपहर 12 बजे।

तर्पण : पितृ पक्ष की मातृ नवमी पर रॉबर्ट्सगंज के रामसरोवर तालाब पर तर्पण व पूजन कार्यक्रम। सुबह 8 बजे।