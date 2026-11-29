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विंढमगंज। श्री श्याम परिवार की तरफ से शनिवार की रात विंढमगंज स्थित कल्याण मंडप में 14वें विशाल श्याम महोत्सव एवं रात्रि जागरण का भव्य आयोजन किया गया। बाबा श्याम के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दरबार में मत्था टेका और सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम चार बजे काली मंदिर से निकाली गई भव्य निशान यात्रा के साथ हुआ। निशान यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कल्याण मंडप पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्त हाथों में बाबा का पावन निशान लेकर भक्ति गीतों और जयकारों के साथ शामिल हुए। इसके बाद शाम सात बजे कल्याण मंडप में श्याम जागरण एवं भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। बाबा श्याम का भव्य दरबार आकर्षक पुष्प सज्जा से सजाया गया था। दरबार की मनमोहक सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। संजीव सांवरिया, प्रकाश मिश्रा, श्वेता अग्रवाल, संजना सांवरिया एवं कृष्णकांत शर्मा ने अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। वहीं सूरजगढ़ दरबार के ओमप्रकाश जी इंदौरिया का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ। पूरा पंडाल बाबा श्याम के जयकारों से गूंजता रहा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। महोत्सव को सफल बनाने में संजीव उर्फ लट्टू अग्रहरि, नंदलाल केसरी, पप्पू गुप्ता, नंदू विश्वकर्मा, रूपेश केसरी, अविनाश अग्रवाल, किसलय उर्फ गोलू, सुनील कुमार सन्नी, उदय जायसवाल, बालाजी केसरी, मन्नू केसरी, ऋषिकेश जायसवाल एवं संजय अग्रवाल सहित श्री श्याम परिवार के सदस्यों और सहयोगियों का सराहनीय योगदान रहा।