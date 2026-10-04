फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   180 patients treated at the Jan Arogya Mela

Sonebhadra News: जन आरोग्य मेले में 180 मरीजों का उपचार

Sun, 04 Oct 2026 11:44 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
180 patients treated at the Jan Arogya Mela
राॅबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला में उपचार करते चिकि - फोटो : मृतक धर्मेंद्र उर्फ संजू का फाइल फोटो। स्त्रोत: परिजन
सोनभद्र/खलियारी/केकराही। जिले के प्राथमिक और नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। रॉबर्ट्सगंज, खलियारी, केकराही और सलखन में लगे स्वास्थ्य मेलों में सर्दी-जुकाम, बुखार, उल्टी-दस्त, पेट दर्द, खुजली और शुगर समेत विभिन्न बीमारियों से पीड़ित 180 मरीजों की जांच कर उपचार किया गया। जांच के बाद मरीजों को आवश्यकतानुसार दवाएं भी वितरित की गईं। रॉबर्ट्सगंज नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. जेपी सिंह ने बदलते मौसम को देखते हुए मरीजों को खान-पान और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने साफ-सफाई रखने और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की। खलियारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 37 मरीजों की जांच कर उपचार और दवा वितरण किया गया। सलखन नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 74 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। केकराही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 32 मरीज पहुंचे। यहां विभिन्न बीमारियों से पीड़ित मरीजों की जांच कर उपचार और दवाएं दी गईं। फार्मासिस्ट सुधीर सिंह ने मरीजों को बदलते मौसम में मच्छरों से बचाव, साफ-सफाई रखने और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed