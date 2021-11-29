Sitapur News: सर्व पितृ अमावस्या पर किया भगवान कामेश्वर नाथ का पूजन

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मान्यता है कि सूर्य कुंड के पवित्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य को रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पितरों के तर्पण, मनोकामना पूर्ति और सुख-शांति के लिए सरोवर में स्नान किया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने हवन-पूजन किया और भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर धार्मिक कथाओं का श्रवण किया।इस दौरान लोगों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान भी दिया। अमावस्या के अवसर पर मंदिर परिसर में विभिन्न स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर परिसर में मेला भी लगा, जहां लोगों ने घरेलू जरूरतों के सामान की खरीदारी की। बच्चों ने मेले में लगे दुकानों और अन्य आकर्षणों का आनंद लिया। सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।