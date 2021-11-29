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परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही और गलत इंजेक्शन लगाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना की जानकारी के बाद अस्पताल पहुंचे सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद सिंह ने जांच कर अस्पताल को सील करने की बात कही है।अटरिया के नीलगांव निवासी नफीस ने अपनी पत्नी रोशन जहां (35) को मंगलवार दोपहर करीब एक बजे साईं अस्पताल में भर्ती कराया था। पति का आरोप है कि अस्पताल संचालक जयेंद्र दीक्षित ने इलाज और ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए महिला का ऑपरेशन कराया। महिला ने बेटी को जन्म दिया लेकिन ऑपरेशन के बाद अचानक रोशन जहां की हालत बिगड़ने लगी। आरोप है कि इस दौरान अस्पताल में मौजूद अप्रशिक्षित सहायिकाओं ने उन्हें इंजेक्शन लगाए, लेकिन हालत में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आती गई। बुधवार सुबह करीब चार बजे प्रसूता ने दम तोड़ दिया।प्रसूता की मौत से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए संचालक और अस्पताल प्रबंधन को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। इसकी जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिला कर परिजनों को सांत कराया। पति नफीस ने पुलिस को इस मामले में तहरीर देकर मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काफी समझाने के बाद परिजन शांत हुए। सीएचसी अधीक्षक डॉ. आनंद सिंह ने भी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।