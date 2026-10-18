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Sitapur News: सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा मतदान

Sun, 18 Oct 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:18 AM IST
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Voting will take place from 8 a.m. to 4 p.m.
सीतापुर। लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा कराने के लिए अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा।
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चुनाव की तैयारियों के तहत मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जिले में मतदान कराने के लिए 80 मतदान दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में पीठासीन अधिकारी सहित चार कर्मचारी शामिल हैं। मतदान कार्मिकों को मतदान की प्रक्रिया, मतपत्रों के इस्तेमाल और निर्वाचन संबंधी अन्य जरूरी बिंदुओं की जानकारी दी गई है, ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो।
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प्रशासन का जोर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने, निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी करने और सभी जरूरी इंतजाम समय से पूरे करने पर है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वहन पूरी सतर्कता और निष्पक्षता के साथ करें। निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हुए मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाएगा।
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