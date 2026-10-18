यूपी: सीतापुर में लकड़ी काटने से मना करने पर युवक की हत्या, आरोपी ने अलग-अलग काटकर फेंके थे अंग
सीतापुर के तालगांव क्षेत्र से दस दिन पहले लापता 18 वर्षीय हीरालाल का शव लहरपुर के पतवारा गांव में खेत से टुकड़ों में बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में लकड़ी काटने से मना करने पर विवाद की बात सामने आई है। मामले की जांच जारी है।
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तालगांव कोतवाली क्षेत्र से दस दिन पहले लापता हुए 18 वर्षीय युवक हीरालाल का शव शनिवार रात लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के पतवारा गांव में एक खेत में टुकड़ों में बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया है। उसकी निशानदेही पर शव के अलग-अलग हिस्से बरामद किए गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
सात अक्टूबर से लापता था युवक
तालगांव क्षेत्र के भुलभुलिया मजरा दनियालपुर निवासी छत्रपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका इकलौता बेटा हीरालाल सात अक्टूबर को लहरपुर के मजाशाह चौराहे स्थित मजदूरी अड्डे पर काम की तलाश में गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
पिता के अनुसार, शारदा नहर रेगुलेटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में हीरालाल साइकिल चलाता दिखाई दिया था। उसके पीछे अकैचनपुर टप्पा निवासी लवलेश बैठा था। छत्रपाल ने लवलेश पर बेटे की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया था।
लकड़ी काटने से मना करने पर हत्या की आशंका
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर पतवारा गांव के खेत में शव फेंकने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव के अलग-अलग हिस्से बरामद किए। सीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि लकड़ी काटने से मना करने को लेकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।