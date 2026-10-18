यूपी: सीतापुर में लकड़ी काटने से मना करने पर युवक की हत्या, आरोपी ने अलग-अलग काटकर फेंके थे अंग

सात अक्टूबर से लापता था युवक

तालगांव क्षेत्र के भुलभुलिया मजरा दनियालपुर निवासी छत्रपाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका इकलौता बेटा हीरालाल सात अक्टूबर को लहरपुर के मजाशाह चौराहे स्थित मजदूरी अड्डे पर काम की तलाश में गया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। काफी तलाश करने के बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।



पिता के अनुसार, शारदा नहर रेगुलेटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में हीरालाल साइकिल चलाता दिखाई दिया था। उसके पीछे अकैचनपुर टप्पा निवासी लवलेश बैठा था। छत्रपाल ने लवलेश पर बेटे की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया था।