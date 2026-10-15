यूपी: सीतापुर में दुर्गा पूजा के जागरण पंडाल में लगी आग, झांकी का मंचन कर रहे पांच कलाकार झुलसे; दो नाजुक

आधी रात को पंडाल में लगी आग

जानकारी के मुताबिक, विकासखंड सकरन की ग्राम पंचायत झउवा खुर्द में नवरात्रि के अवसर पर ग्रामीणों ने जागरण का आयोजन किया था। बुधवार रात करीब 12 बजे कलाकार देवी-देवताओं के रूप में झांकियों का मंचन कर रहे थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से पंडाल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पंडाल और वहां रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।



हादसे में गांव के कलाकार कमलेश (35), पुत्र भगवती; लवकुश (21), पुत्र मुन्ना; और शिवपूजन (35), पुत्र रामगोपाल झुलस गए। इसके अलावा दर्शक मोहम्मद अय्यूब (25), पुत्र इरफान, और साबिया (14), पुत्री अय्यूब भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए।