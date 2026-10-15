यूपी: सीतापुर में 12 वर्षीय किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म, धान काटने खेत गई थी; 30 किलोमीटर दूर सड़क किनारे मिली

खेत से घर लौटते समय लापता हुई किशोरी

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब चार बजे किशोरी अपने परिजनों के साथ धान काटने खेत गई थी। परिजनों ने उसे घर वापस भेज दिया, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। जब परिवार के लोग खेत से लौटे तो किशोरी घर पर नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। देर रात पुलिस ने ग्राम प्रधान के माध्यम से परिजनों को सूचना दी कि किशोरी रामपुर मथुरा क्षेत्र के अंगरोरा स्थित बंधे पर गंभीर हालत में मिली है। घटनास्थल उसके गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है।