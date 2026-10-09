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Sitapur News: उमंग राजवंशी बने जेसीआई जोन 3 के प्रेसीडेंट

Fri, 09 Oct 2026 01:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 09 Oct 2026 01:00 AM IST
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Umang Rajvanshi becomes President of JCI Zone 3
बिसवां में मौजूद जेसीआई के पदा​धिकारी।
बिसवां। युवराज जोनकॉन-2026 बनारस में जेसीआई जोन-3 के 30 वर्षों बाद ऐतिहासिक चुनाव हुआ। उमंग राजवंशी ने शानदार जीत दर्ज की और वर्ष 2027 के जोन प्रेसिडेंट का पद हासिल किया। कुल 187 मतों में उमंग को 121 वोट मिले। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी काशी शिवा चैप्टर की सोनम चतुर्वेदी को 55 मतों के अंतर से हराया।
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यह चुनाव पहली बार हुआ, जिससे सीतापुर जिले को पहली बार यह गौरव मिला। उमंग की जीत से जेसीआई बिसवां एलीट की संगठनात्मक क्षमता सामने आई। जोन-3 का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक फैला है। अंजलि राजवंशी को जोन की प्रथम महिला के रूप में विशेष पहचान मिली। विजय के बाद बिसवां पहुंचने पर जेसीआई टीम ने उमंग का स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राखी जैन समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी।
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