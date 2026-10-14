Sitapur News: अलग-अलग हादसों में दो युवकों की मौत

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सिधौली। बिसवां मार्ग पर हुसैनगंजपुल के निकट अहमदपुरजट निवासी अनिल (38) मंगलवार रात सड़क पार कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जख्मी हो गए। उन्हें सीएचसी सिधौली ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। देर रात ट्रामा सेंटर ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा जाएगी। उधर, बिसवां के मोहल्ला थाना तहसील निवासी सफी अहमद (28) का शव मंगलवार रात खिदरियापुर गांव के पास निकली नहर में उतराता मिला। परिजनों के अनुसार रविवार को वह विवाद के बाद रात में घर से निकले थे। उन्होंने पुल से शारदा सहायक नहर में छलांग लगा दी थी। सीओ हर्षित ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)