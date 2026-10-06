Sitapur News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 06 Oct 2026 12:48 AM IST
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1- पितृपक्ष पूजन
सुबह 11:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काशी कुंड परिसर में विशेष पितृपक्ष पूजन का आयोजन होगा।
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2- भागवत कथा
शाम 04:00 बजे। सहगल धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन होगा।
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3- प्रीमियर लीग
शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रित प्रीमियर लीग का आयोजन होगा।
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4- जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।
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सुबह 11:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काशी कुंड परिसर में विशेष पितृपक्ष पूजन का आयोजन होगा।
2- भागवत कथा
शाम 04:00 बजे। सहगल धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन होगा।
3- प्रीमियर लीग
शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रित प्रीमियर लीग का आयोजन होगा।
4- जाप
शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।