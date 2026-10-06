Sitapur News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सुबह 11:00 बजे। नैमिषारण्य स्थित काशी कुंड परिसर में विशेष पितृपक्ष पूजन का आयोजन होगा।

-- -- -



2- भागवत कथा

शाम 04:00 बजे। सहगल धर्मशाला में भागवत कथा का आयोजन होगा।



-- -- --



3- प्रीमियर लीग

शाम 06:00 बजे। मिश्रिख मेला मैदान में मिश्रित प्रीमियर लीग का आयोजन होगा।

-- -- -- -

4- जाप

शाम 06:00 बजे। आंख अस्पताल मार्ग स्थित श्री सर्वशक्तिमान महादेव मंदिर में ओम नम: शिवाय का जाप होगा।

-- -- --

1- पितृपक्ष पूजन