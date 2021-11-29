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हादसे में जान गंवाने वालों में मोहल्ला शेखसराय के सुनील पोरवाल, महाराजगंज के अभिषेक शुक्ला, मोहल्ला झज्जर के नीलेश मिश्रा और रामजीवन यादव शामिल थे। चारों युवक बीते शनिवार को लकड़ी का ट्रक छुड़ाने के लिए मुरादाबाद गए थे जहां से सोमवार शाम लौटते समय रामपुर के शहजादपुर में फ्लाईओवर से इनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी, हादसे में चारों युवक असमय काल के गाल में समा गए थे। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शव बिसवां पहुंचे तो परिजन रो-रोकर बेहाल थे। मंगलवार को सुनील पोरवाल का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि शव पहुंचने में रात्रि हो जाने के कारण अभिषेक शुक्ला, नीलेश मिश्रा और रामजीवन यादव का अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया। तीनों युवकों की अंतिम यात्रा में परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में कस्बे के लोग शामिल हुए। इस दौरान पूरे मोहल्ले में मातम पसरा रहा। चार परिवारों के बुझे चिरागों ने पूरे बिसवां को ऐसा दर्द दिया है, जिसकी टीस लंबे समय तक महसूस होगी।

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बिसवां। रामपुर के शहजादपुर में सोमवार रात हुए भीषण सड़क हादसे ने बिसवां कस्बे को गहरे सदमे में डाल दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले चार युवकों में से तीन का अंतिम संस्कार बुधवार को बेहद गमगीन माहौल में हुआ। एक साथ तीन युवकों की अर्थियां उठीं तो परिजनों के साथ ही पूरा कस्बा आंसुओं के सैलाब में डूब गया। हर तरफ चीख-पुकार और अपनों को खोने का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले मंगलवार को सुनील पोरवाल का अंतिम संस्कार किया गया था।