Sitapur News: मोबाइल हैक कर 20 लाख निकाले, अब धमका रहे

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शहर क्षेत्र निवासी महिला के अनुसार, जालसाजों ने मोबाइल क्लोन कर उनकी व्यक्तिगत जानकारी और बैंकिंग विवरण हासिल किए। खातों से रकम निकलने के बावजूद उन्हें कोई एसएमएस या अलर्ट नहीं मिला। उन्होंने किसी डिजिटल लोन एप से कर्ज भी नहीं लिया है।इसके बावजूद अलग-अलग नंबरों से फोन कर रुपये जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। रकम न देने पर घर पहुंचकर वसूली और परिवार को परेशान करने की धमकी दी जा रही है। परिचितों और रिश्तेदारों को फोन कर अश्लील तस्वीरें भेजने का भी आरोप है। पीड़िता ने बताया कि उनका एचडीएफसी बैंक खाता बिना आवेदन लहरपुर शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।सीओ सिटी विनय यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।