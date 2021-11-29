फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   The teenager was strangled to death after being raped.

Sitapur News: दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की गई थी किशोरी की हत्या

Fri, 16 Oct 2026 12:26 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
The teenager was strangled to death after being raped.
सीतापुर। मछरेहटा निवासी 12 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। बृहस्पतिवार को पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए गांव निवासी जब्बार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना के खुलासे में डॉग स्क्वॉड की अहम भूमिका रही।
विज्ञापन

एसपी ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। बालिका का शव सोमवार शाम गांव के बाहर गन्ने के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। वह सुबह नित्यक्रिया के लिए घर से खेत की ओर गई थी। शव के गले पर नाखूनों के निशान पाए गए थे। एसपी अंकुर अग्रवाल ने प्रेसवार्ता में बताया कि गांव निवासी जब्बार बालिका को मोबाइल दिखाने के बहाने गन्ने के खेत में ले गया था। वहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
विज्ञापन

घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मौके से मिले कुछ कपड़ों को विशेष प्रकार के रसायन से जांच के लिए साफ किया गया, जिसमें स्पर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद कपड़ों पर मौजूद गंध डॉग स्क्वॉड में शामिल स्टेला और मधु को सुंघाई गई। इसके आधार पर दोनों कुत्तों ने जब्बार की पहचान की। घटना के समय उसकी मोबाइल लोकेशन की जांच की गई, तो वह भी घटनास्थल के पास की मिली। इसके बाद हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि आरोपी पीडोफिलिया नामक मानसिक विकार से पीड़ित है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed