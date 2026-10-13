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Sitapur News: अनादिकाल से जनमानस को प्रेरणा दे रहा रामलीला मंचन

Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
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The staging of Ramlila has been inspiring the masses since time immemorial
मछरेहटा। क्षेत्र के ऐतिहासिक दशहरा मेला का उद्घाटन सोमवार को बनगढ़ महंत संतोषदास खाकी और प्रमुख समाजसेवी बबलू दीक्षित ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर महंत संतोषदास खाकी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन चरित्र, उनकी गाथाएं और उनकी लीलाओं का मंचन अनादिकाल से भारतीय जनमानस को प्रेरणा देता आ रहा है।
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इस मौके पर मछरेहटा प्रधान मनोज रावत, गामाबाग इंटर कालेज के प्रधानाचार्य एसपी सिंह, बड़ा हनुमान मंदिर के महंत प्रीतम दास, महंत रामसुमिरन दास, डाॅ. राजकुमार आदि मौजूद रहे। मेला कमेटी की ओर से संरक्षक बीरपाल सिंह, बनारसी लाल गुप्ता, अमरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ चहलू सिंह, अध्यक्ष अंकित सिंह ने अतिथियों का फूल-माला पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया।
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