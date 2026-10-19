Sitapur News: पेड़ काटने से मना करने पर कर दी थी मजदूर की हत्या

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परिजनों के अनुसार, हीरालाल सात अक्तूबर की सुबह लहरपुर के मजाशाह चौराहे पर मजदूरी करने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात तक वापस न आने पर परिजनों ने तलाश की। कोई सुराग न मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान शारदा नहर रेगुलेटर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में हीरालाल साइकिल चलाते दिखे। साइकिल पर पीछे अकैनपुर टप्पा निवासी लवलेश बैठा था। संदेह के आधार पर पुलिस ने लवलेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की।पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि वह हीरालाल को मजदूरी के लिए ले गया था। अकैनपुर-पतवारा के पास उसने हीरालाल से पेड़ काटने को कहा, लेकिन मना करने पर गुस्से में बांके से वार कर उसकी हत्या कर दी।