Sitapur News: बिजली गिरने से किशोर की मौत, महिला झुलसी

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उधर, संदना क्षेत्र में कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबकर एक किसान की मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से अगले दो दिनों के लिए तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश व बदली से मंगलवार की तुलना में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में दो-दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बुधवार को अधिकतम 29 व न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के इमलिया गांव में रहने वाले मन्नी बुधवार को खेत में काम कर रहे थे। घर से उनका पुत्र गंगाराम (12) अपने पिता को भोजन व पानी देने के लिए निकला था। रास्ते में अचानक मौसम का मिजाज बदला और गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई।बारिश से बचने के लिए वह एक झोपड़ी की ओर भागा तभी गड़गड़ाहट के साथ बिजली गंगाराम पर आ गिरी। हादसे में झुलसकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा माया देवी (55) पत्नी महेश निवासी महमूदपुर भी बिजली की चपेट में आकर झुलस गईं। महिला को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।मृतक गंगाराम के पिता ने बिलखते हुए बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का जीवन यापन करते हैं। उनके चार बच्चों में तीन बेटे व एक बेटी है, जिनमें गंगाराम सबसे छोटा था। हादसे के बाद से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजाा है।वहीं, संदना थानाक्षेत्र के गौरिया गांव में कच्ची दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर किसान प्यारेलाल (45) पुत्र चेतराम की मौके पर ही मौत हो गई।ग्रामीणों के अनुसार प्यारेलाल के घर की पुरानी कच्ची दीवार बारिश में कमजोर हो गई थी। वह दीवार को खुद ही गिरा रहे थे। इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर उनके ऊपर आ गिरी और वह मलबे में दब गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाकर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।