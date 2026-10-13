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Sitapur News: ओपीडी से सर्जन और फिजिशियन नदारद, मरीज परेशान

Tue, 13 Oct 2026 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:42 AM IST
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Surgeons and physicians absent from OPD; patients distressed
जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए मशक्कत करते मरीज व तीमारदार।
सीतापुर। जिला अस्पताल में सोमवार को स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल व्यवस्था देखने को मिली। ओपीडी में सर्जन और फिजिशियन के मौजूद न रहने से मरीजों को भारी परेशानी हुई। इलाज के लिए पहुंचे कई मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा।
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सुबह आठ बजे से ही अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लग गईं। परचा काउंटर पर भी भीड़ थी, जिससे अव्यवस्था फैल गई। सुबह 11.30 बजे सर्जन कक्ष में कोई चिकित्सक नहीं था, केवल एक प्रशिक्षु चिकित्सक मरीजों को देख रहा था। महोली से आए विपिन ने बताया कि पथरी की शिकायत के बावजूद उन्हें चिकित्सक नहीं मिले। इसी तरह 12 बजे फिजिशियन कक्ष में भी कोई चिकित्सक मौजूद नहीं था। पेट दर्द से परेशान राकेश को भी घंटों इंतजार के बाद चिकित्सक नहीं मिले। गंभीर मरीजों ने निजी अस्पतालों में इलाज करवाया।
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जांच और सीएमएस का बयान
अस्पताल में जांच व्यवस्था भी प्रभावित रही। सुबह 11 बजे के बाद रक्त नमूने नहीं लिए गए, जिससे 50 से अधिक मरीजों की जांचें नहीं हो पाईं। मरीजों को बिना जांच कराए वापस लौटना पड़ा। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. इंद्र सिंह ने बताया कि कई चिकित्सक छुट्टी पर थे। उन्होंने मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया।
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