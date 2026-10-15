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सीतापुर: हाइवे पर युवक को घेरकर लाठी-डंडों से पीटा, सीएचसी में मौत

Thu, 15 Oct 2026 06:40 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 15 Oct 2026 06:40 PM IST
सार

सीतापुर के लुधौरा गांव में एक युवक की हाइवे पर लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। घायल अवस्था में उसे सीएचसी भेजा गया जहां उसकी मौत हो गई।

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Sitapur: Youth surrounded and beaten with sticks and clubs on the highway; dies at CHC
मृतक मनोज। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सीतापुर के कमलापुर के लुधौरा गांव के पास पुरानी रंजिश के चलते बाजार से घर लौट रहे युवक को हाइवे पर रोककर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल युवक को पुलिस ने सीएचसी कसमंडा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

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मृतक की पहचान मनोज (35) पुत्र भरोसे के रूप में हुई है। घटना के दौरान शोर सुनकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया।
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घटना की जानकारी पर क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव और थाना प्रभारी इतुल चौधरी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली। मृतक के परिजनों ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर घटना में शामिल होने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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