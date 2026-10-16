सीतापुर: भागवत कथा के दौरान दर्दनाक हादसा, झांकी करने आए युवक की करंट लगने से मौत

सीतापुर जिले की मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के ग्राम टिकरा में चल रही भागवत कथा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। झांकी करने आए युवक की करंट लगने से मौत हो गई।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार ग्राम टिकरा में गुरुवार से भागवत कथा का शुभारंभ हुआ था। कथा में झांकी करने के लिए ग्राम गजाधरपुर थाना टड़ियावां जिला हरदोई निवासी मोहित कुमार (30) आया था। बताया गया कि गुरुवार देर रात वह मोबाइल चार्ज करने के लिए तार लगा रहा था, तभी उसे करंट लग गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के मुताबिक मोहित भागवत कथाओं और दुर्गा जागरण कार्यक्रमों में झांकियां निकालने और भजन गाने का काम करता था। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कलाकार को करंट लगने की जानकारी मिली थी सीएचसी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।