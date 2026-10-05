सीतापुर: खाद्यान्न घोटाले में प्रभारी मंत्री की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी आरएमओ लखनऊ संबद्ध, डीएसओ भी हटे

सीतापुर जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी मामले में प्रभारी मंत्री ने डिप्टी आरएमओ उदय प्रताप सिंह सिसोदिया को लखनऊ संबद्ध कर दिया है। वहीं, जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव को भी हटा दिया गया है। अभी डिप्टी आरएमओ उदय प्रताप सिंह सिसोदिया के स्थान पर कोई तैनाती नहीं हुई है।

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