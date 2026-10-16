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सीतापुर: कुल्हाड़ी से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या, भतीजे पर आरोप, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी

Fri, 16 Oct 2026 11:25 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Fri, 16 Oct 2026 11:25 AM IST
सार

सीतापुर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है।

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Sitapur: Elderly woman murdered with an axe; nephew accused
कुल्हाड़ी से प्रहार कर बुजुर्ग महिला की हत्या - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के सुजौलिया गांव में शुक्रवार को 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गई। वारदात का आरोप गांव के ही रहने वाले महिला के भतीजे प्रदीप उर्फ शंभू पर है। घटना के समय महिला के परिजन खेतों की ओर गए हुए थे। हत्या की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई।

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सुजौलिया गांव निवासी रामदेवी (60) पत्नी श्रीराम घर पर थीं। इसी दौरान उनके भतीजे प्रदीप उर्फ शंभू पुत्र घनश्याम ने कथित तौर पर उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में रामदेवी की मौत हो गई।
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घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेतों की ओर गए हुए थे। ग्रामीणों के मुताबिक, आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है। वह घर से भी बहुत कम बाहर निकलता था। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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