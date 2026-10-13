सीतापुर: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालक की मौत, भड़के परिजन, जाम लगाने का किया प्रयास

महमूदाबाद के सदरपुर क्षेत्र के लोनी शमसाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 14 वर्षीय बालक की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। मंगलवार शाम आक्रोशित परिजन बिलौली बाजार चौराहे पर पहुंच गए और महमूदाबाद-बिसवां मार्ग जाम करने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाकर सड़क से हटाया। करीब एक घंटे तक चली वार्ता के बाद मुआवजा और प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजन मान गए।

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लोनी शमसाबाद निवासी पूरनमल का 14 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार गांव के पूरब स्थित खेत में धान की बालियां बीनने सोमवार को गया था। इसी दौरान खेत में पड़े हाईटेंशन बिजली लाइन के तार की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।परिजनों ने हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर लौट रहे परिजन और ग्रामीण बिलौली बाजार चौराहे पर जाम लगाने के उद्देश्य से पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव वाहन को सरैंया चौराहे से दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया। वहीं, कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर शमसाबाद मोड़ के पास खाली जगह पर बैठाया और बातचीत शुरू की। इस दौरान महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच कई बार धक्का-मुक्की और झड़प हुई। अधिशासी अभियंता महमूदाबाद एसके वर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद मुआवजा सहित अन्य कार्रवाई की जाएगी।