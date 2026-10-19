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Sitapur News: 17 साल बाद पत्नी को प्रेमी के साथ भेजा

Mon, 19 Oct 2026 12:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Mon, 19 Oct 2026 12:36 AM IST
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Sent his wife off with her lover after 17 years
प्रेमी के साथ रचाई शादी।  -संवाद
सीतापुर। मिश्रिख तहसील क्षेत्र में शादी के 17 साल बाद विपिन भार्गव ने पत्नी रेखा को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। शनिवार को तहसील में कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद विपिन दोनों को हनुमान मंदिर ले गए। वहां रेखा ने प्रेमी राहुल कुमार उपाध्याय के गले में जयमाल पहनाई। इसके बाद राहुल चार साथियों के साथ रेखा को लेकर दिल्ली चला गया।
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कस्बा निवासी विपिन की शादी 12 मार्च 2009 को रेखा से हुई थी। दोनों के दो बेटे शिवम (16) और रोहन (14) हैं। विपिन के मुताबिक, रेखा को सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक था। इसी दौरान उसकी मुलाकात अंबेडकरनगर निवासी राहुल से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं।
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कुछ समय बाद रेखा घर से लापता हो गईं। विपिन ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। करीब 22 दिन बाद 14 अक्तूबर को घर लौटी रेखा ने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई। इसके बाद विपिन ने उन्हें विदा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब रेखा से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वह दोनों बेटों के साथ खुश हैं।
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